مليارا جنيه أرباح البورصة المصرية في أسبوع

البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع بأرباح ملياري جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس – آخر أيام التداول لهذا الأسبوع – على استقرار جماعي لمؤشراتها بالمنطقة الخضراء وسط أرباح للتعاملات بلغت ملياري جنيه.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ملياري جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى 453.1 مليار جنيه، مقابل 451.1 مليار جنيه إغلاق أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر البورصة "ايجي اكس 30″ بنسبة 0.38% مسجلا 7507.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر " ايجي اكس 50″ متساوي الاوزان بنسبة 0.61% مسجلا 1277.94 نقدا.

وزاد مؤشر "ايجي اكس 20" بنسبة 0.69% مسجلا 7320.96 نقطة، كما زاد مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.48% مسجلا 397.8 نقطة، وصعد مؤسر "ايجي اكس 100" الأوسع انتشارا بنسبة 0.38% مسجلا 852.35 نقطة.