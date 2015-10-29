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مصر تتسلم 4 طائرات "إف 16" من الولايات المتحدة

29/10/2015

طائرة F16/أرشيف

تسلم الجيش المصري 4 مقاتلات حديثة متعددة المهام طراز "إف 16" من الولايات المتحدة الأمريكية،وقال بيان للجيش إن الطائرات وصلت إلى القاهرة من الولايات المتحدة بعد رحلة استغرقت 14 ساعة، وتتميز الطائرات الجديدة بإمكانات قتالية متقدمة، وقدرة على القيام بمهام استطلاعية، وتنفيذ هجمات جوية أرضية والاشتباك مع الأهداف الجوية.

وأوضح السفير الأمريكي لدى القاهرة، ستيفن بيكروفت، أن تسليم طائرات "إف 16" الجديدة تمثل خطوة للأمام للتعاون الأمريكي المصري في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشاد قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الطائرات الجديدة تمثل إضافة جديدة لقدرة التشكيلات الجوية على تنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وكانت مصر تسلمت 8 طائرات من طراز "إف 16″، نهاية يوليو/ تموز الماضي، من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعهدت بتسليم 4 طائرات أخريات.

كانت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية شهدت توترا مع تداعيات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في أكتوبر 2013.

وفي أواخر مارس الماضي، أنهى الرئيس باراك أوباما تعليق إمدادات الأسلحة إلى القاهرة ووافق على تسليمها أسلحة أمريكية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار.

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