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محادثات دولية جديدة بشأن سوريا تحضرها إيران للمرة الأولى

29/10/2015
 وزراء الخارجية التركي والسعودي والأمر يكي _ أرشيف

 يبدأ وزراء الخارجية الأميركي والروسي والتركي والسعودي في فيينا مساء الخميس جولة ثانية من المحادثات لإيجاد حل للنزاع السوري والتي ستتوسع الجمعة لتضم دولا أخرى بينها للمرة الاولى إيران، الحليف الإقليمي الأول للنظام السوري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم الأربعاء "لقد تسلمنا الدعوة وتقرر أن يشارك وزير الخارجية في المحادثات".

وتشكل مشاركة محمد جواد ظريف في محادثات دولية حول سوريا  منعطفا دبلوماسيا كبيرا يلبي رغبة موسكو.

وستكون هذه أول مشاركة لطهران في اجتماع دولي حول الأزمة السورية.

من جهتها تطالب روسيا منذ بدء النزاع في سوريا في 2011 بضرورة إشراك إيران في أي محادثات حول سوريا، لكن الولايات المتحدة ظلت ترفض بحزم أي مشاركة إيرانية قبل أن تعلن الثلاثاء بصورة مفاجئة تليين موقفها.

يشار إلى أن وزراء الخارجية الإيراني واللبناني جبران باسيل والمصري سامح شكري، والبريطاني فيليب هامون والفرنسي لوران فابيوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني سينضمون لاجتماع الجمعة.

وسيبحث وزراء الخارجية في "الاجتماع الموسع" سبل تسوية النزاع في سوريا الذي أسفر عن سقوط أكثر من 250 ألف قتيل منذ اندلاعه في مارس/آذار 2011.

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