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مؤتمر: 1800 جريح بقصف ملشيا الحوثي في تعز "فيديو"

29/10/2015

عقدت لجنة رعاية أسر الشهداء والجرحى  واللجنة الطبية بمدينة تعز ، المؤتمر الصحفي الأول حول تطورات الوضع الصحي بالمدينة  وذلك في ظل القصف المتواصل  من جانب مليشيات الحوثي  والقوات الموالية لها.

أشار المشاركون في المؤتمر الصحفي إلى أن  عدد المصابين منذ أول الشهر الماضي بلغ نحو 1800 مصاب مؤكدين أن العدد مرشح للتزايد حيث يسقط يوميا نحو 25 جريحا من المقاومة الشعبية والمواطنين ، كما عدد المشاركون  المصاعب التي تواجههم  لتقديم الخدمات الصحية في غياب أكثر من 90 بالمئة من الكوادر الطبية ، إضافة إلى استهداف المراكز الصحية  الحكومية والخاصة بالقصف المباشر بالمدفعية الثقيلة ، ما أدي إلى توقف  الكثير من المستشفيات ، واستهداف المخزون الدوائي والاستراتيجي للمحافظة واستهداف مخازن برنامج الغذاء العالمي و الهلال الأحمر اليمني .

وحذر وكيل المحافظة سعد الأكحلي من وصول المنشآت الطبية بالمدينة إلى حالة الانهيار بسبب تزايد المديونيات عليها نتيجة تقديمها الخدمة الطبية للجرحى  وتأخر استلام مستحقاتها المالية جراء العمليات العسكرية ، إضافة ألى زيادة عدد الجرحى من المدنيين ووصولهم إلى نحو 8600 جريح وهو ما يعجز عن استقباله كل المستشفيات والمنشآت الطبية المتوافرة بتعز.

المصدر : الجزيرة مباشر
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