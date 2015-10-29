ليفربول يصعد لربع نهائي كأس الرابطة بفوزه على بورنموث

حقق ليفربول فوزاً معنوياً هاماً على ضيفه بورنموث بهدف دون رد ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الرابطة الإنجليزية "كابيتال وان" ليصعد إلى دور الربع نهائي بالبطولة.

سجل الهدف الوحيد ظهيره الأيمن ناثانيال كلاين الوافد الصيفي من ساوثامبتون، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ويعد ذلك هو الفوز الأول للريدز منذ تولي الألماني يورغن كلوب قيادة الفريق خلفاً للأيرلندي المقال برندان رودجرز.

وكان ليفربول قد حقق 3 تعادلات تحت قيادة كلوب، سلبياً مع توتنهام وبهدف لمثله مع ساوثامبتون في البريميرليغ، و1-1 أمام روبن كازان الروسي في الدوري الأوروبي.