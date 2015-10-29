للمرة السابعة .. إبقاء أسعار الفائدة المصرية "دون تغيير"

البنك المركزي المصري

أبقت لجنة السياسات النقدية ، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بدون تغيير عند، 8.75 % و9.75%، للمرة السابعة على التوالي منذ شهر يناير الماضي ، وذلك خلال اجتماعها الخميس.

وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها بنهاية اجتماعها ، أنه تم الإبقاء أيضا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند نسبة 9.25%. ، كان البنك المركزي المصري أعلن في اجتماعه السادس المنعقد في 17 سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بدون تغيير عند، 8.75 % و9.75%.

ويعد ذلك الاجتماع الأخير لهشام رامز باعتباره محافظا للبنك المركزي بعد قرار رئيس الجمهورية بانتهاء مدته القانونية اعتبارا من 26 نوفمبر القادم – حيث سيخلفه طارق عامر.