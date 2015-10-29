البث الحي
منوعات

للمرة السابعة .. إبقاء أسعار الفائدة المصرية "دون تغيير"

29/10/2015

البنك المركزي المصري

أبقت لجنة السياسات النقدية ، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بدون تغيير عند، 8.75 % و9.75%، للمرة السابعة على التوالي منذ شهر يناير الماضي ، وذلك خلال اجتماعها الخميس.

وأضافت اللجنة  في بيان صادر عنها بنهاية اجتماعها ، أنه تم الإبقاء أيضا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند نسبة 9.25%. ، كان  البنك المركزي المصري أعلن في اجتماعه السادس المنعقد في 17 سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بدون تغيير عند، 8.75 % و9.75%.

ويعد ذلك الاجتماع الأخير لهشام رامز باعتباره محافظا للبنك المركزي بعد قرار رئيس الجمهورية بانتهاء مدته القانونية اعتبارا من 26 نوفمبر القادم – حيث سيخلفه  طارق عامر.

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)