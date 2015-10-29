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لجنة حقوق الإنسان الأفريقية تطالب بوقف إعدام مرشد الإخوان

29/10/2015
 محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بوقف تنفيذ أي حكم إعدام بحق المرشد  العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

وقالت اللجنة إن هذه التوصية تأتي اتساقا مع  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، والذي تلتزم به  مصر بموجب تصديقها على ذلك الميثاق.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه على مصر أن تقدم تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لوقف تنفيذ أي حكم صادر بالإعدام ضد بديع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها لهذا الإعلان.

وكان التحالف الأوروبي لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يقول فيه إن مرشد الإخوان لم يحظ بأي محاكمة يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير العدالة الجنائية الدولية في مصر.

يذكر أن الدكتور محمد بديع محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، إذ يحاكم أمام القضاء المصري في 34 قضية.

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