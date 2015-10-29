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فيديو .. عرض أزياء حضرته 17 من زوجات قادة أفارقة

29/10/2015

شهدت سبع عشرة قرينة لقادة دول أفريقية ، مرافقين لأزواجهم المشاركين في المنتدي الثالث لأفريقيا والهند ،(الخميس) عرضا للأزياء في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقد شاركت قرينات القادة الأفارقة في جولة ميدانية في أرجاء العاصمة الهندية وذلك لمنحهم فرصة لمعرفة المزيد عن الهند، وكجزء من هذه الجولة توجهت قرينات الرؤساء إلى معبد "أكشاردام" ، وذلك قبيل  حضورهن عرض الأزياء،.وتضمن العرض مجموعة من المصنوعات الحريرية التقليدية والتراثية التي صنعت في مدينة فاراناسي المقدسة .

وعقب انتهاء عرض الأزياء  توجهت قرينات القادة الأفارقة لحضور دورة في الطهي مع الطاهي الهندي الشهير كونال كابور، وهو ما أعقبه استمتاعهم بالغذاء الذي أعده الطاهي الهندي الأشهر.

وستصاحب قرينات القادة الأفارقة أزواجهن لحضور حفل عشاء يقيمه الرئيس الهندي براناب موخارجي، إيذانا  بانتهاء مشاركة نحو أربعة وخمسين دولة أفريقية في أعمال منتدي الهند – أفريقيا الذي استمر لأربعة أيام والمقرر ختامه مساء الخميس.

 

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