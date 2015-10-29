فيديو..تركيا تحتفل بالذكرى الـ92 لتأسيس الجمهورية

أحيا الأتراك اليوم الخميس ذكرى عيد الجمهورية، وهي الذكرى السنويةُ الـ92 لإعلان الجمهورية التركية.

وأقيم العرض العسكري السنوي في إسطنبول، كما شهدت المدن الرئيسة في البلاد، ومنها العاصمة أنقرة وإزمير وغيرها، مسيرات رسمية وشعبية وعروضا للقوات المسلحة التركية، وعروضا لطلاب المدارس وعدد من المؤسسات.

واتسم الاحتفال في أنقرة عند ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ورئيس البرلمان ومجموعة من ممثلي الأحزاب ومنهم حزب الشعب الجمهوري.

وتتميز الاحتفالات بأنها أكثر بساطة حدادا على مقتل 102 من الناشطين في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بانفجارين في أنقرة، وبتشديد الأمن التركي إجراءاته على مداخل ساحات الاحتفال.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتفالات تأتي قبل بضعة أيام من توجه ملايين الناخبين الأتراك الأحد المقبل لاختيار أعضاء البرلمان، ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 16 حزبا، في ظل اضطراب سياسي وأمني تشهده البلاد.