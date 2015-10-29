فيديو .. إماراتية تتحدى الإعاقة وتمارس ألعاب القوى

احتلت ثريا الزعابي – أول إمارتية تشارك في مسابقة ألعاب القوى بالدورة الأولمبية لأصحاب الاحتياجات الخاصة – المرتبة السابعة في نهائيات مسابقة رمي الرمح للسيدات في بطولة العالم في الدوحة.

كانت ثريا شاركت من قبل في ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الدورة الأولمبية في بكين عام 2008 وفي لندن عام 2012 وهي الآن تتطلع للمشاركة في دورة ريو عام 2016.

قالت ثريا إنها تتطلع للمشاركة في الفعاليات التي ستقام في دبي، والعين والثقب، إلا أنها أشارت إلى أن هدفها الأكبر هو المشاركة في أولمبياد.

وحول أدائها في بطولة قطر أعربت ثريا عن رضاها عن المستوى الذي ظهرت به ، حيث أشارت إلى تفاوت مستويات التدريب بين فريق بلادها و الفرق الأخرى التي تفوقه تدريبا واستعدادا.

ومن المقرر أن تختتم بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الاحتياجات الخاصة في الدوحة والتي ضمت أكثر من ألف لاعب من مائة دولة يوم السبت 31 أكتوبر تشرين الأول.