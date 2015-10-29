البث الحي
منوعات

فريدم هاوس: الحكومات تتوسع في مراقبة الإنترنت

29/10/2015
 تشدد الكثير من دول العالم من رقابتها للانترنت

أعلنت منظمة فريدم هاوس أن  الحكومات حول العالم تتوسع في الرقابة ومتابعة الإنترنت، مؤكدة تراجع الحرية عبر الإنترنت للعام الخامس على التوالي.

وأضافت فريدم هاوس أن نحو نصف الدول التي خضعت للدراسة وعددها 65 شهدت تراجعا في الحرية على شبكة الإنترنت منذ يونيو/حزيران 2014 .

وأوضح التقرير أن فرنسا  من بين أكثر الدول التي شهدت تراجعا في حرية الإنترنت، لأنها سنت قانونا في أعقاب هجمات شارلي إبدو، واعتبره كثيرون يحد من الحريات خاصة على الانترنت.

كما شهدت أوكرانيا وليبيا أيضا تراجعا حادا، في حين سلط التقرير الضوء على الصين باعتبارها الدولة صاحبة القيود الأشد صرامة بشأن الحرية على الإنترنت وجاءت بعدها سوريا ثم إيران.

وأثنى التقرير على سريلانكا وزامبيا  ـوكلاهما شهدتا تغييرات في قيادة الحكومة مؤخراـ لاجرائهما أكبر تحسينات على حرية الإنترنت بشكل عام.

وخلص التقرير إلى أن 14 دولة إجمالا تبنت قوانين في العام الماضي لتوسيع مراقبة الحكومة.

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)