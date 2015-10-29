فريدم هاوس: الحكومات تتوسع في مراقبة الإنترنت

تشدد الكثير من دول العالم من رقابتها للانترنت

أعلنت منظمة فريدم هاوس أن الحكومات حول العالم تتوسع في الرقابة ومتابعة الإنترنت، مؤكدة تراجع الحرية عبر الإنترنت للعام الخامس على التوالي.

وأضافت فريدم هاوس أن نحو نصف الدول التي خضعت للدراسة وعددها 65 شهدت تراجعا في الحرية على شبكة الإنترنت منذ يونيو/حزيران 2014 .

وأوضح التقرير أن فرنسا من بين أكثر الدول التي شهدت تراجعا في حرية الإنترنت، لأنها سنت قانونا في أعقاب هجمات شارلي إبدو، واعتبره كثيرون يحد من الحريات خاصة على الانترنت.

كما شهدت أوكرانيا وليبيا أيضا تراجعا حادا، في حين سلط التقرير الضوء على الصين باعتبارها الدولة صاحبة القيود الأشد صرامة بشأن الحرية على الإنترنت وجاءت بعدها سوريا ثم إيران.

وأثنى التقرير على سريلانكا وزامبيا ـوكلاهما شهدتا تغييرات في قيادة الحكومة مؤخراـ لاجرائهما أكبر تحسينات على حرية الإنترنت بشكل عام.

وخلص التقرير إلى أن 14 دولة إجمالا تبنت قوانين في العام الماضي لتوسيع مراقبة الحكومة.