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على طريقة البو عزيزي.. ضابط تونسي ينتحر حرقا

29/10/2015

ضابط تونسي ينتحر حرقا

لقي ضابط برتبة نقيب في الجمارك التونسية في ولاية المنستير حتفه متأثرا بحروق بالغة أصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه بسبب مشاكل "نفسية" و"مهنية"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية  التونسية منجي القاضي أن الضابط كان يرتدي الزي الرسمي وسكب على جسمه البنزين وأضرم النار في نفسه قبالة فندق بالمنطقة السياحية في المنستير. ما نسبته وسائل إعلام محلية إلى مشاكل "نفسية" و"مهنية" وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها ضابط على  الانتحار حرقا.

كان بائع متجول توفي في 12 أكتوبر / تشرين الأول في مستشفى في ولاية صفاقس  بعدما أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة الشرطة لبضاعته ، وكانت تلك الحادثة هي الشرارة الأولي للثورة التونسية، اولى ثورات "الربيع العربي"، وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني/يناير 2011 في المستشفى متأثرا بحروقه البالغة.

 

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