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عائلات بغزة تطالب مصر بالكشف عن مصير أبنائهم "المختطفين"

29/10/2015
 جانب من المؤتمر الصحفي للعائلات في غزة

طالبت أربع عائلات بقطاع غزة تقول إن  أبناءهم مختطفين  بمصر السلطات المصرية بالكشف عن مصير أبنائهم، مؤكدين أن أبناءهم خرجوا من قطاع غزة بشكل قانوني وبموافقة الجهات المصرية المختصة.

واتهم ذوو المختطفين، خلال مؤتمر صحفي للتجمع الشعبي للتضامن مع المختطفين الأربعة في مصر، جهات أمنية مصرية باختطاف أبنائهم بعد خروجهم مـن معبـر رفـح.

وحملت العائلات السطلات المصرية الـمـسـؤولـيـة الـكـامـلـة عـن سـلامـة أبـنـائهم، مطالبين كافـة الجهات سواء فـي مصـر أو خارجهـا بالكشـف عـن مصيـر أبنائهم.

وطالب ممثلون لمنظمات ـحقوقية شاركوا في المؤتمر مصر بتخفيف وطأة الحصار على قطاع غزة، مشيرين إلى أن مصر لا يجب أن تكون شريكة للاحتلال في حصار قطاع غزة، وقالوا إن الكثير من أبناء غزة لا يستطيعون السفر عبر معبر "إيريز" الذي تسيطر عليه إسرائيل، ولذلك لابد من فتح معبر أمامهم.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد وصفت اختطاف الفلسطينيين الأربعة في سيناء بالحدث الخطير، مؤكدة أن الشباب الأربعة عبروا من خلال معبر رفح البري بموافقة الجهات الأمنية المصرية، ثم اختفوا بعد ذلك، واتهمت الحركة جهات أمنية مصرية باختطافهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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