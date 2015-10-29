ساوندرز يطيح بغالاكسي من تصفيات دوري كرة القدم الأمريكي

أطاح سياتل ساوندرز بضيفه لوس أنجلس غالاكسي من التصفيات بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وافتتح كلينت ديمبسي التسجيل لسياتل بعد خمس دقائق من صافرة البداية، ولم يدم ذلك سوى دقيقتين فقط إذ عدل الضيوف النتيجة عن طريق "سيباستيان "ليتغيت" Lletget .

وعادل سياتل للتقدم مجددا في الدقيقة الثانية عشر بهدف أحرزه نيلسون فالديز"، وبعد ذلك بحوالي عشر دقائق أعاد غالكسي النتيجة للتعادل عن طريق "زارديس"، وهو ما انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وظل التعادل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة الثالثة والسبعين عندما سجل "فريبيرغ" هدف الفوز لسياتل، مقصيا غالاكسي الفائز بثلاثة من ألقاب المسابقة في المواسم الأربعة الماضية.