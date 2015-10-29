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خبير بـ"الصحة العالمية": اللحوم المصنعة تسبب السرطان

29/10/2015

قال الدكتور كيرت ستريف الخبير بمنظمة الصحة العالمية, إن الدارسات  أثبتت أن اللحوم المصنعة قد تودى إلى سرطان الأمعاء, كما أن اللحوم الحمراء قد تؤدى إلى سرطان البنكرياس؛ لكن لا يمكن  التأكد بنسبة 100% من أن اللحوم  المصنعة والحمراء تؤديا إلى مرض السرطان  حتى الآن.

وأشار ستريف،  خلال مشاركته في برنامج ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر، إلى أنه لا يمكن تحديد كمية اللحوم المصنعة والحمراء التي يؤدي تناولها لحتمية  الإصابة بمرض السرطان.

وأضاف قائلا "لم نجر في منظمة الصحة العالمية هذه المرة دراسات على اللحوم البيضاء؛ ولكن اقتصر الاجتماع على اللحوم المصنعة والحمراء".  

وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية إن الأبحاث التي تمت في المنظمة بشأن اللحوم المصنعة والحمراء شارك فيها 120 خبيرا من 10 دول أوروبية .

 وبدوره، قال الدكتور خالد المقدم  أخصائي الأغذية وعلم الأطعمة إن اللحوم المصنعة سبب من ضمن عدة أسباب تؤدي إلى مرض السرطان, لافتا إلى أن قرار ربط اللحوم المصنعة بمرض السرطان جاء بعد دراسات عميقة.

وأشار المقدم  إلى أن تناول اللحوم المسلوقة هو الأكثر أمنا من طرق الطهي الأخرى بما فيها اللحوم المشوية, مضيفا أن تناول أسماك المياه العذبة أفضل صحيا من أسماء المياه المالحة لما تحتويه من بعض المواد الضارة بحياة الإنسان. وأوضح أنه لا يمكن المقارنة بين تناول اللحوم الحمراء الخضروات الطازجة لتقليل الأضرار الناتجة عنها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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