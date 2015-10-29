خاص.. برهامي: الكنيسة خونت من انضم لحزب النور من الأقباط

ياسر برهامي

قال نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر د.ياسر برهامي، في حوار خاص مع موقع "الجزيرة مباشر" ، سيُذاع الجزء الأول منه الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على موقع الجزيرة مباشر ، إن الكنيسة طعنت في الأقباط الذين انضموا لحزب النور السلفي ودخلوا الانتخابات على قوائمه، واتهمتهم بالخيانة.

وأضاف برهامي أن ما وصفه بمحاولة تشويه الدعوة السلفية وحزب النور كانت من عدة أطراف، متهما قناة الجزيرة بأنها كانت جزءا من المشكلة، وقال إن قنوات الإخوان اتهمتهم بالخيانة والعمالة والكفر، على حد قوله.

وأضاف برهامي أن جماعة الإخوان المسلمين قررت المواجهة مع النظام والمجتمع بعد عام 1965 على حد زعمه.

وعن أداء حزب النور الضعيف في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، قال برهامي إن قانون الانتخابات هو السبب في النتائج السيئة، مؤكدا أن الانسحاب من الانتخابات يضرب العمل الإسلامي والوطن.

يمكنكم متابعة الجزء الأول من الحوار مع د. ياسر برهامي اليوم على موقع "الجزيرة مباشر".