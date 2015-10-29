ثلثا البشر أقل من 50 عاما يعانون "الهربس" الجلدي

منظمة الصحة العالمية: ثلثا البشر أقل من 50 عام يصابون بالقوباء

قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو ثلثي سكان العالم ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما يعانون من مرض القوباء الجلدي ( الهربس) الذي يتسبب في ظهور قروح حول الفم، وذلك في أول دراسة من نوعها تجريها المنظمة حول مدى انتشار الفيروس المسبب لهذا المرض.

وقالت المنظمة إن 3 مليارات ومائتي مليون شخص دون سن الخمسين يعانون من فيروس (هربس سيمبلكس)، النوع الأول، والذي يسبب ظهور تقرحات في الفم .. فيما يزيد مرض الهربس من النوع الثاني من مخاطر الإصابة وانتشار فيروس مرض الايدز، رغم أن العلاقة بين المرضين ما زلت غير معروفة حتى الآن.

وقال سامي جوتليب المسؤول الطبي بمنظمة الصحة العالمية " نحتاج للعمل بسرعة لابتكار لقاحات ضد فيروس (هربس سيمبلكس) وإذا تم ذلك فإنه ستكون له فوائد كثيرة ويحقق منافع جمة"..

وقالت ناتالي بروتيت، مسؤولة بمنظمة الصحة، إن المراكز القومية الأمريكية للصحة وشركات تنتج العقارات والأدوية تشارك في تجارب لتحديد أفضل أسلوب علاجي سواء عن طريق العقاقير أو اللقاحات الوقائية.