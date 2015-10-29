الهند تمنح أفريقيا قروضا بـ 10 مليارات دولار

تهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند وأفريقيا

أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي اليوم الخميس منح أفريقيا قرضا بشروط ميسرة قيمته 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى برنامج الائتمان الحالي، وذلك في إطار فعاليات قمة "المنتدى الهندي الأفريقي" الذي انطلقت يوم الاثنين الماضي في دلهي، بمشاركة 54 دولة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن مودي قوله إن الهند وأفريقيا عليهما الحديث بصوت واحد بشأن الاصلاحات في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن المؤسسات الدولية لا يمكن أن تكون ممثلة للعالم إذا كانت لا تمنح مكانا للهند وأفريقيا.

وأوضح أن "العالم يمر بتحول سياسي واقتصادي وتكنولوجي وأمني، على نطاق وبسرعة نادرا ما يشهدهما العصر الحديث. إلا أن مؤسساتنا الدولية تعكس ظروف القرن الذي تركناه، وليس القرن الذي نحياه اليوم".

يشار إلى أن قمة المنتدى الهندي الافريقي التي من المقرر أن تختتم فعالياتها اليوم الخميس، هي القمة الثالثة، وهي الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة، حيث يشارك بها أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية.

وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الهند وأفريقيا.