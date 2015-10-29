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الكنيست يقر إلزامية تعليم العبرية للعرب

29/10/2015
 خبراء: الخطوة تهدف إلى تذويب الوجود الفلسطيني

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون "يلزم تعليم اللغة العبرية في المدارس العربية، واللغة العربية لليهود".

وقالت الإذاعة العبرية (الرسمية) "صادق الكنيست الإسرائيلي على التعليم الإلزامي للغة العربية، في المدارس اليهودية، واللغة العبرية في المدارس العربية، ابتداءً من الصف الأول".

ويلزم لتمرير المشروع، التصويت بثلاث قراءات في الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية (النصف+ 1).

وقالت الإذاعة إن "الهدف من القانون، تعزيز العلاقة بين العرب واليهود في إسرائيل"، على حد تعبيرها.

 من جانبه، عماد أبو عواد، المختص في الشأن الإسرائيلي "إن القانون الإسرائيلي، يهدف إلى تذويب الوجود الفلسطيني في دولة الاحتلال عبر البوابة الثقافية".

وأضاف لوكالة أنباء الأناضول "هذا القانون ليس الوحيد في هذه المخططات، التي باتت تستهدف قطاع الشباب، والتعليم حيث عمدت وزارة الثقافة، إلى المس بالمكونات الثقافية للشعب الفلسطيني، من خلال التضييق على المؤسسات الثقافية في البلدات العربية".

وأوضح أبو عواد، "كما هدفت الحكومة الإسرائيلية إلى المس ببنية المحتوى التعليمي في المدارس الفلسطينية في الداخل، خاصة في جانب كتابة التاريخ، ومسؤولية إسرائيل عن المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال".

ويبلغ عدد سكان إسرائيل 8 ملايين و345 ألفا، عدد اليهود 6 ملايين و251 ألفا ويشكلون 74%، أما عدد العرب فيبلغ مليون و730 ألفا بنسبة 20.7%، فيما يبلغ عدد المسيحيين غير العرب 364 ألفا، بحسب إحصاءات رسمية بداية العام الجاري.

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