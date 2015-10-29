الصين تتخلى عن سياسة الطفل الواحد وتسمح بطفلين لكل أسرة

توأم في هايكو بمقاطعة هاينان الصينية/ غيتي

أعلن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم اليوم الخميس التخلي رسميا عن سياسة إنجاب طفل واحد لكل أسرة، التي اتبعتها بكين طوال عقود، ليسمح بإنجاب طفلين لكل أسرة.

وذكر الحزب، في بيان أصدره عقب انتهاء المؤتمر الخامس الموسع للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، أن هذا التغيير في سياسة الإنجاب يهدف إلى تحقيق التوازن في التنمية السكانية ومعالجة مشكلة الشيخوخة السكانية.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على مشروع القرار الجديد من قبل الهيئة التشريعية العليا قبل تطبيقه رسميا.

وكانت سياسة تخطيط الأسرة في الصين قد قدمت للمرة الأولى في أواخر السبعينيات لكبح جماح الزيادة السكانية الهائلة، من خلال تقييد غالبية الأسر في المناطق الحضرية بإنجاب طفل واحد فقط وفي المناطق الريفية بإنجاب طفلين، في حال كان الطفل المولود أولا فتاة، وتم تخفيف هذه السياسة مؤخرا لتتيح إنجاب طفلين إذا كان أحد الزوجين على الاقل إبنا وحيدا في عائلته ومع صدور القرار الجديد، سيصبح بإمكان قرابة 100 مليون زوج صيني الحصول على طفل ثان.