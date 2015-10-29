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"الجزيرة مباشر" ترصد جهود الجيش في نزع الألغام بمحيط مأرب

29/10/2015

 إزالة الألغام من محيط مأرب  _ الجزيرة مباشر

رصدت قناة الجزيرة مباشر جهود الجيش الوطني اليمني وأفراد المقاومة الشعبية  في نزع الألغام التي زرعتنها مليشيات  الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بمحيط محافظة مأرب .

وقالت فرق متخصصة في نزع الألغام  تابعة للجيش الوطني إن بعض الألغام التي تم نزعها من محيط المحافظة تم صناعتها محليا بصورة بدائية.

وأضافت الفرق أن الألغام تشمل ألغاما مضادة للدبابات والأفراد وبعضها صناعة إيرانية, مشيرين إلى أنه لايزال هناك بمحيط مأرب  العديد من الألغام لم تنزع حتى الأن .

وأوضحت الفرق أن  مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح  زرعت كميات هائلة من القنابل في محيط محافظة مأرب   وتفننت في تلغيم المنطقة  واستخدمت كافة الوسائل من أجل ذلك .

المصدر : الجزيرة مباشر
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