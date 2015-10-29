الأهلي المصري يخسر من (يو بي سي إن) الأرجنتيني 0-3

خسر الأهلي المصري 3-0 أمام (يو بي سي إن) الأرجنتيني في بطولة العالم لكرة الطائرة للأندية 2015 المقامة في البرازيل. وتعد هذه ثاني خسارة للفريق المصري بعد أن خسر مباراته الأولى أمام فريق بيكان طهران.

كانت بداية فريق الأهلي -بطل أفريقيا- قوية بعد أن تقدم بسبع نقاط مقابل ثلاث في الشوط الأول؛ لكن فريق (يو بي سي إن) الأرجنتيني -بطل أمريكا الجنوبية- نجح في انتزاع التقدم 22-21 قبل أن يفوز بالشوط بخمس وعشرين نقطة مقابل ثلاث وعشرين .

وفي الشوط الثاني فاز الفريق الأرجنتيني بخمس وعشرين نقطة مقابل 16 .

وواصل الفريق الارجنتيني هيمنته على مجريات اللعب وفاز بالشوط الثالث بخمس وعشرين نقطة مقابل إحدى وعشرين .

ويقابل الفريق الأرجنتيني يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر/تشرين الأول فريق بايكان طهران في مباراة تحدد هوية متصدر المجموعة الثانية.