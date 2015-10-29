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اكتشاف إنجيل سرياني عمره ألف عام بـ"تركيا"

29/10/2015
نسخة من الإنجيل الأثري

ضبطت السلطات التركية نسخة قديمة من الإنجيل، يُعتقد أن عمرها حوالي ألف عام، مع مشتبه بتسويقهم آثارًا ذات قيمة تاريخية، في ولاية طوقات، شمالي البلاد.

وحسب بيان صادر عن الولاية، فإن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في مديرية الأمن نفذت عملية إثر ورود بلاغ عن تسويق آثار ذات قيمة تاريخية.

وأشار البيان إلى أن نسخة الإنجيل مكونة من 51 صفحة، أبعادها 21×16 سم، ويُعتقد أنه مكتوب باللغة السريانية، وبداخله بعض الرسوم الدينية المصنوعة من ورق مذهب.

وأحالت قوات الأمن المشتبه بهم الموقوفين إلى الجهات القضائية.

 

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