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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

29/10/2015

استشهد شاب فلسطيني إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه عند حاجز عسكري في حارة السلايمة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل. وادعى جيش الاحتلال ادعى أن الشاب نفذ عملية طعن ضد أحد جنوده.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال تركوا الشاب ينزف، وعرقلوا عملية إسعافه رغم أنه شوهد يتحرك بعد إصابته. وأفاد مراسل الجزيرة في الخليل أن مواجهات تدور حاليا بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال  في المنطقة الجنوبية بالخليل و"باب الزاوية" عقب الإعلان عن استشهاد الشاب.

وأكدت مصادر فلسطينية لـوكالة قدس برس، أن الشهيد الذي قتل اليوم هو الشاب مهدي محمد المحتسب (22 عاما) من جنوب الخليل.

 وأبلغ الاحتلال عائلة المحتسب بخبر استشهاد نجلها، واستدعت مخابراته والد الشهيد للتحقيق،

 وقال موقع صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن الشاب الفلسطيني تمكّن من طعن جندي إسرائيلي، وإصابته بجراح متوسطة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أمس شابا فلسطينيا وأصابت آخر بدعوى قيامهما بعمليتي طعن منفصلتين داخل مدينة الخليل وشمالها.

وأطلق جنود الاحتلال النار على شاب قرب حاجز عسكري في حي تل الرميدة في الخليل بدعوى محاولته طعن أحدهم، وتركته ينزف دون إسعافه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وفي حادث منفصل أصيب شاب آخر قرب تجمع مستوطنات بين الخليل وبيت لحم.

 

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