اجتماع "طاريء" لوزراء الخارجية العرب لبحث أوضاع القدس

اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب في 9 نوفمبر

قررت الأمانة العامة للجامعة العربية عقد اجتماع "طارئ" لوزراء الخارجية العرب في الرياض في 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي (الخميس)، إنه بناء على دعوة الإمارات العربية المتحدة " الرئيس الحالي لمجلس الجامعة " بطلب عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب للنظر في الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتدنيس المقدسات.

فقد أسفرت المشاورات التي أجراها الأمين العام مع دولة الإمارات " رئيس المجلس" ، والمملكة العربية السعودية "الدولة المضيفة" للقمة العربية الرابعة مع دول أمريكا الجنوبية عن الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الرياض يوم 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات، والتي كان أخرها الاعتداء على مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس .

واستنكرت الأمانة العامة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل من خلال الاستخدام الواسع لعمليات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي وكل أنواع الإرهاب الإسرائيلي المنظم ضد الفلسطينيين.