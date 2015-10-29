إخلاء سبيل الشاب المتهم بالتحرش بفتاة "المول" بمصر

صورة أرشيفية لحادث الاعتداء على فتاة المول في مصر

أمرت نيابة مصر الجديدة بالقاهرة بإخلاء سبيل شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل مول بمصر الجديدة، بكفالة 100 جنيه، وأنكر المتهم خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه، مؤكدا إصابته بالصرع وقدم شهادات طبية بذلك.

كانت نيابة مصر الجديدة قررت احتجاز المتهم بالتحرش بالفتاة لحين مواجهتهما ببعضهما، ووصول التحريات النهائية الخاصة بظروف وملابسات واقعة التحرش وسؤال أفراد أمن المول.

وفى تحقيقات النيابة، اعترف المتهم بأنه من ظهر بمقطع الفيديو واعترف بتعديه بالضرب على الفتاة، معللا بأنها كانت تتحدث فى الهاتف بصوت عالٍ فالتفت إليها، حيث ظنت أنه يعاكسها وسبته بألفاظ بذيئة، مما دفعه لضربها، وأنكر معاكستها.

كان مقطعا مصورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لشاب يسير في أحد المجمعات التجارية و تسير بجواره فتاة تتحدث في تليفونها ثم توقفت الفتاة وتوقف الشاب ودار بينهما حديث قصير ، لم يلبث بعده الشاب إلا وصفع الفتاة على وجهها ، قبل أن يتدخل رجال الأمن في المجمع التجاري للفصل بينهما ، وقامت الفتاة بعد ذلك باتهام الشاب بمحاولة التحرش بها.