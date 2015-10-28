البث الحي
منوعات

50 مليار دولار خسائر قطاع النفط السوري

28/10/2015

حقل نفطي شمال سوريا – الفرنسية

قال وزير النفط السوري سليمان العباس إن قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية تكبدت خسائر فاقت قيمتها خمسين مليار دولار منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وأضاف العباس -في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية- أمس أن الهجمات التي نفذها من تصفهم دمشق بالإرهابيين والضربات الجوية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ألحقت خسائر فادحة بالبنية التحتية لقطاع الطاقة.

وكان النظام السوري ذكر في يونيو/حزيران 2014 أن حجم خسائر قطاع النفط والغاز بلغت 21.4 مليار دولار، وهو ما يعني أن قيمة الأضرار تضاعفت بعد أقل من عام ونصف العام.

وهوى الإنتاج النفطي للنظام السوري إلى 9688 برميلا يوميا في الوقت الحالي، في حين كان إنتاجه قبل اندلاع الأزمة في حدود 385 ألف برميل.

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)