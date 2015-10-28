50 مليار دولار خسائر قطاع النفط السوري

حقل نفطي شمال سوريا – الفرنسية

قال وزير النفط السوري سليمان العباس إن قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية تكبدت خسائر فاقت قيمتها خمسين مليار دولار منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وأضاف العباس -في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية- أمس أن الهجمات التي نفذها من تصفهم دمشق بالإرهابيين والضربات الجوية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ألحقت خسائر فادحة بالبنية التحتية لقطاع الطاقة.

وكان النظام السوري ذكر في يونيو/حزيران 2014 أن حجم خسائر قطاع النفط والغاز بلغت 21.4 مليار دولار، وهو ما يعني أن قيمة الأضرار تضاعفت بعد أقل من عام ونصف العام.

وهوى الإنتاج النفطي للنظام السوري إلى 9688 برميلا يوميا في الوقت الحالي، في حين كان إنتاجه قبل اندلاع الأزمة في حدود 385 ألف برميل.

