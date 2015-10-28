13 قتيلا إيرانيا بسوريا خلال ثلاثة أيام

ملازم ثاني مسلم نصر الذي قتل في سوريا – الجزيرة

قالت وسائل إعلام وسائل إيرانية إن عسكريا تابعا لقوات التعبئة الإيرانية (الباسيج) قتل اليوم في معارك بسوريا، ليرتفع عدد القتلى الإيرانيين في سوريا إلى 13 خلال يومين.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الملازم ثاني في اللواء 33 التابع لوحدات الحرس الثوري الإيراني مسلم نصر قد قتل في سوريا خلال مواجهات مسلحة مع المعارضة السورية في محيط مدينة حلب.

وأوضحت الوكالة أن نصر قتل أثناء قيامه بمهام عسكرية لمواجهة من أسمتهم بـ"الإرهابيين التكفيريين" في شمال سوريا.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة أن خان علي يوسفي، وهو من الأفغان المقيمين في إيران، قتل هو الآخر خلال معارك مع المعارضة السورية بحلب.

وكانت وكالات إيرانية قد ذكرت أن أحد عشر عسكريا إيرانيا، بينهم ضباط في الحرس الثوري وقياديون في قوات التعبئة الإيرانية (الباسيج)، قتلوا في سوريا باشتباكات مع قوات المعارضة خلال يومين.

وقالت الوكالات إن معظم هؤلاء سقطوا في المعارك الدائرة في محافظة حلب، وبذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين الإيرانيين منذ إعلان الحرس الثوري زيادة عدد مستشاريه العسكريين في سوريا , إلى نحو 27 قتيلا.

ومن كبار قادة الحرس الثوري الذين قتلوا في سوريا اللواء حسين همداني، الذي شارك في الحرب الإيرانية العراقية بين 1980 و1988، وقتل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بيد تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة حلب، إضافة إلى ضابطين برتبة عقيد.

ولم تكشف طهران عن إحصاءات بعدد جنودها الموجودين بسوريا، لكن مسؤولا أميركيا أكد منتصف الشهر الجاري أن ما يناهز ألفي إيراني أو مقاتل ممن تدعمهم طهران يشاركون قرب حلب في هجوم على فصائل المعارضة.