مونديال لذوي الإعاقة بالدوحة يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل أبطال وبطلات ألعاب القوى لذوي الإعاقة تحطيم الأرقام القياسية خالل مونديال الدوحة المقام على مضمار وميدان ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر الرياضي بمشاركة غير مسبوقة بلغت 1300 رياضي ورياضية من مائة دولة.

وشهدت المنافسات تحطيم العديد من الأرقام القياسية العالمية وسط منافسة مثيرة وقوية بين المتسابقين والمتسابقات الذين قدموا مستويات كبيرة تفاعل معها الجميع.

ففي مسابقة رمي الرمح للرجال في فئةF32 (إعاقة التهزع وقوفا) حطم الروسي فلاديسلاف فرولوف الرقم القياسي العالمي وتوج بالميدالية الذهبية بعدما نجح في تسجيل مسافة قدرها 35.94 مترا محطما الرقم العالمي السابق وقدره 14 ر 34 متر والمسجل باسمه أيضا.

ونال الميدالية الفضية للمسابقة الجزائري لهواري بهلاز مسجلا 46 ر 34 متر وهو رقم جديد لمنطقة الشرق الأوسط وذهبت البرونزية إلى البولندي ماسيش سوشال مسجلا 50 ر 32 متر وهو رقم جديد للعام.

كما حطم الصيني فوليانغ ليو الرقم العالمي في الوثبة الثلاثية في فئة (T47 ) "إعاقة في الذراعين" بوثبه لمسافة 15.29 مترا محطما الرقم العالمي السابق وقدره 20 ر 15 متر والمسجل باسمه أيضا.

ونال الميدالية الفضية الأمريكي روديرك تاونسيند مسجلا 49 ر 14 مترا وهو رقم جديد للمنطقة وحصل اليوناني جورجيوس كوستاكيس على البرونزية مسجلا 89 ر 13 متر.

وفي مسابقة الوثب الطويل في فئة (T42 ) "إعاقة في الأطراف" حطم الياباني أتسوشي ياماموتو الرقم القياسي لبطولات العالم بوثبه لمسافة 6.29 متر ليتوج بالذهبية وكان الرقم السابق هو 23 ر 6 متر.

وحصل الدنماركي دانييل يورغينسين على الفضية مسجلا 02 ر 6 متر وذهبت البرونزية الى الامريكي ريغاس وودز مسجلا 56 ر 5 متر.

كما حطم البلغاري مصطفى يوسينوف الرقم المسجل في بطولة العالم في مسابقة رمي الرمح في فئة (F55 ) "إعاقة في وظائف الذراع" بعدما سجل مسافة قدرها 32.01 متر وكان الرقم السابق مسجلا باسم المصري ياسر السعيد عبدالعزيز وقدره 92 ر 30 متر.

ونال الصربي ميلوس زاريتش الفضية مسجلا 13 ر 13 متر وهو رقم شخصي جديد له وحصل البرازيلي فيريرا ليكورجو على البرونزية مسجلا 56 ر 30 متر وهو رقم جديد للمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور حسن الأنصاري أمين السر العام للاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية أعرب عن سعادته للنجاح الكبير الذي يتحقق في النسخة السابعة من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة.

وأكد الأنصاري أن البطولة تعتبر المحطة الأخيرة قبل دورة الألعاب البارالمبية القادمة بالبرازيل وبالتالي فإن المشاركين يركزون دائما على الأفضل وهو أمر يمنح البطولة قوتها التنافسية.