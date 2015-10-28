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منطاد أمريكي "للرصد الصاروخي" يفلت من مرساه

28/10/2015

إفلات منطاد للرصد الصاروخي بالولايات المتحدة

قالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية إن منطادا ذا تكنولوجيا متقدمة تابعا للجيش الأمريكي مزودا برادار يساعد في رصد الهجمات الصاروخية قد افلت من مكان رسوه.

وتتابع مقاتلتان من طراز إف 16 منطاد الرصد وهو يحلق على ارتفاع 16 ألف قدم ، وقالت القيادة إن مسئولي قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية يعملون عن كثب مع (إدارة الملاحة الجوية الاتحادية) لضمان سلامة حركة الطيران وللعمل على إعادة المنطاد بسلام." 

ولم يتضح بعد كيفية انفصال المنطاد عن محطة رسوه في منشأة أبردين بروفينج جراوندز التابعة للجيش الأمريكي في ولاية ماريلاند الأمريكية.

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