منطاد أمريكي "للرصد الصاروخي" يفلت من مرساه

إفلات منطاد للرصد الصاروخي بالولايات المتحدة

قالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية إن منطادا ذا تكنولوجيا متقدمة تابعا للجيش الأمريكي مزودا برادار يساعد في رصد الهجمات الصاروخية قد افلت من مكان رسوه.

وتتابع مقاتلتان من طراز إف 16 منطاد الرصد وهو يحلق على ارتفاع 16 ألف قدم ، وقالت القيادة إن مسئولي قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية يعملون عن كثب مع (إدارة الملاحة الجوية الاتحادية) لضمان سلامة حركة الطيران وللعمل على إعادة المنطاد بسلام."

ولم يتضح بعد كيفية انفصال المنطاد عن محطة رسوه في منشأة أبردين بروفينج جراوندز التابعة للجيش الأمريكي في ولاية ماريلاند الأمريكية.