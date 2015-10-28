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مرابطات: من لا يدافع عن الأقصى لا يستحق أن يعيش بالقدس

28/10/2015

" كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" تلك هى عبارة عززت بمقتضاها مرابطات مقدسيات وجودهن على أبواب المسجد الأقصى رغم الحصار الدامي والانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى على القدس والمسجد الأقصى.

تقول إحدى المرابطات إنهن مستمرين في الدفاع عن الأقصى مهما كلفهن من ثمن، ودعت الجميع من داخل فلسطين وخارجها للدفاع عن المسجد الأقصى، وأضافت أن من لم يدافع عن الأقصي الذى هو أولى القبلتين لن يستحق أن يعيش على أرض القدس.    

وتقول المرابطة أنهن يحاولن الوصول لباب السلسلة إلا أن قوات الاحتلال تحول دون ذلك، وإن المرابطات المبتعدات عن الاقصى ثابتات على موقفهن .

المصدر : الجزيرة مباشر
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