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متحديا "الجنائية الدولية".. البشير يشارك بقمة الهند- أفريقيا

28/10/2015

الرئيس السوداني – عمر البشير

توجه الرئيس السوداني، عمر البشير، (الأربعاء)، إلى الهند للمشاركة في القمة "الأفريقية ـ الهندية"، التي تبدأ أعمالها  الخميس، وذلك في تحدٍ جديد لأمر التوقيف الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وواجه البشير، أزمة حقيقية في يونيو/حزيران الماضي، عندما شارك في القمة الأفريقية بجوهانسبيرج، حيث أصدرت محكمة محلية أمرا بتوقيفه بناء على دعوى رفعها مركز حقوقي استنادا على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

وطالبت شاميلا باتوهي، كبيرة مستشاري المدعية للمحكمة الجنائية الدولية، هذا الأسبوع، السلطات الهندية باعتقال البشير خلال مشاركته في القمة، رغم أن الهند من الدول التي سحبت توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.

وتعقد القمة الهندية الأفريقية بنيودلهي في الفترة ما بين 26 و30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات مختلف البلدان الأفريقية وترمي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين شبه القارة الهندية والدول الأفريقية.

يشار إلى أن القمة “الهندية ـ الأفريقية” الأولى انعقدت في نيودلهي عام 2008، فيما انعقدت الثانية بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا في 2011.

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