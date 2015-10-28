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مؤسس facebook لطلاب الهند: ارتكبت كل الأخطاء

28/10/2015

نظم المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي لقاءا لطلابه مع مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك تلقى خلاله أسئلة من الطلاب حول تجربته مع تأسيس فيسبوك وأهم العقبات التي واجهته.

وقال زوكربيرغ في رده على سؤال من أحد الطلاب بعنوان هل كنت تعلم أنك ستصبح مديرا لأكبر شركات العالم؟ إن معظم الاشخاص الذي يديرون شركات كبيرة لم يكونوا يعلمون أنها ستكون كبيرة، فقط عندما تبدأون مشروعا جديدا عليكم أن تفكروا بالتغيير الذي ستفعلونه في العالم وليس مجرد إطلاق المشروع.

وفي رده على سؤال عن التحديات التي واجهها في بداية تأسيس فيسبوك، قال  أنه واجه تحديات كثيرة , فمهما كان الشخص الواحد قويا فلن يستطيع التقدم بمفرده، فالشركات التي تبدأ بعدد أكبر من المؤسسين عندها فرص نجاح أكبر من الشركات التي يؤسسها شخص واحد، والسبب نقطة القوة فعندما يطلق شخص ما وحده مشروعا لن يستطيع مواجهة كل التحديات والمشاكل بمفرده، عكس شريكين أو ثلاثة أو أربعة مع الوقت لو ترك  أحدهم المشروع سيبقي المشروع قويا.

سؤال لآخر استقبله زوكربيرغ من إحدى الطالبات بعنوان "ما هو القرار الذي اتخذته في الأيام الأولى لإطلاق فيسبوك وندمت عليه لاحقا؟

فأجاب: مهما فعلتم سوف ترتكبون أخطاء كثيرة وأعتقد أني ارتكبت كل الأخطاء التي تفكرون فيها، بداية من مشاكل في التوظيف ومشاكل فنية في محاولة اطلاق فيسبوك، فأنا حينها كنت طالبا في الجامعة ولم يكن لدي مهارات، لكن الأهم أننا حينما نرتكب هذه الأخطاء يجب أن نتعلم منها، ويجب التركيز في الإيجابيات التي تساعدكم في تخطي هذه الأخطاء، فهناك أمور كثيرة يجب أن نفعلها لتحسين العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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