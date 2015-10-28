قطر الخيرية تخصص 100مليون ريال لصالح مشاريع سورية

قال يوسف الكواري، رئيس جمعية قطر الخيرية، إن الجمعية تخصص 100 مليون ريال لصالح مشاريع سورية خلال العام القادم، مشيرا إلى أن الجمعية على استعداد لتحمل 30% من تكلفة أي مشاريع تخص اللاجئين.

وأضاف الكواري في كلمته خلال مؤتمر الأزمة الإنسانية السورية.. واقع المعاناة وحجم الاستجابة "، الذي تنظمه قطر الخيرية بمشاركة 50 منظمة دولية وإقليمية ومحلية، وشخصيات دولية رفيعة المستوى مهتمة بالشأن الإنساني والإغاثي والتنموي، أن جمعية قطر الخيرية حريصة على تسخير كل إمكانياتها لتخفيف المعاناة عن اللاجئين.

من جانبه أشاد رشيد خاليكوف، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، بدور دولة قطر في دعم المشروعات الإنسانية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة استضافت أمس اجتماعا لبحث تلبية الأحتياجات الإنسانية للاجئين في سوريا وخارجها.

وأضاف أن هناك 3.4 مليون سوري في الداخل بحاجة لمساعدات إنسانية، لافتا إلى أن قرابة مائة ألف سوري تم تهجيرهم من منازلهم الشهر الماضي فقط.

وقال السفير هشام يوسف، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، إن الأزمة السورية هى أكبر مأساة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن معاناة الشعب السوري لن تنتهى ما لم يتم التوصل لتسوية سياسية، داعيا أطراف الصراع لوقف إراقة الدماء في سوريا.

وأضاف يوسف أن أزمة اللاجئين تزداد في سوريا مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق جديدة.

وأضاف أن دولة الكويت تعهدت بتقديم مليار و300 مليون دولار لدعم اللاجئين حول العالم، مشيدا بدور بعض الدول العربية في إيواء اللاجئين، وقال إن الاحتياجات الإنسانية ضخمة رغم جهود الإغاثة الحكومية والخاصة ولابد من التنسيق مع جميع الدول العربية لتقيم الدعم لمناسب للاجئين، لافتا إلى أنه على المجتمع الدول أن يعتذر للشعب السوري لصمته عن المأساة السورية.

وقالت الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الجامعة العربية للشؤون الإنسانية إن الجامعة تقوم بالتنسيق حاليا لبناء آلية لتنسيق جهود الإغاثة للاجئين .

وأشارت إلى أنه مازال هناك ضعف في الخدمات الصحية، لافتة إلى أنه لابد من توعية اللاجئين بالخدمات المتوفرة إليهم وكيفية الحصول عليها.

وأكدت آل ثاني على أهمية التنسيق بين المنظمات الإغاثية لتحقيق الفائدة الأكبر من توزيع المساعدات.