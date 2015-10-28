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قذيفة النظام تقتل أحلام أم سورية

28/10/2015

على كرسيها المتحرك، ظلت هذه السيدة السورية 3 سنوات في وجع مستمر بعد إصابتها بشلل نصفي وفقدان ابنتها في قصف لطيران النظام على ريف حلب.

وفي جولة لكاميرا "الجزيرة مباشر" تم رصد معاناة تلك اللاجئة السورية، فهي أم لـ 4 أطفال وفي غارة للنظام منذ 3 سنوات، دُك منزلها وأصيبت بشلل نصفي وتوفيت ابنتها (9 سنوات)، وبعدها لجأت وأسرتها إلى تركيا حيث يعيش أشقاؤها.

وبعد عدة عمليات تم تثبيت الفقرتين 11 و 12 من العمود الفقري للسيدة لكن الألم مستمر بسبب شدة الإصابة والمسكنات لم تعد تجدي والمال نفد، وعمليات تخطيط الأعصاب مكلفة للغاية.

وأوضحت اللاجئة مدى صعوبة الحال وقلة المال، مما يدفع أولادها الصغار للخروج إلى العمل في أجازتهم المدرسية، كما أن شغل الزوج قليل لا يكفي متطلبات الحياة حتى أنها لم تعد تملك ثمن الدواء، وقد تنتقل للعيش في منزل أحد أشقائها بتركيا بسبب تلك الصعوبات المالية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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