في الهند .. الزوجة الثانية مهمتها " جلب الماء "

زوجات المياه-Odditycentral

يلجأ الرجال في القرى الهندية المنكوبة التي تعاني من الجفاف إلى الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة يكون عملها الوحيد هو جلب الماء للأسرة ! وفقاً لشبكة odditycentral الأمريكية المتخصصة في نشر أخبار الغرائب.

فتستيقظ المرأة في الصباح وتقطع مسافات طويلة حاملة أوعية كبيرة على رأسها من أجل احضار الماء.

الحياة صعبة في القرى الجافة مثل قرية "دينغانمال" على بعد 150 كيلومتر من مومباي، تجد الرجال مشغولون بالزراعة وتربية الحيوانات، والنساء همهن هو الأطفال والأعمال المنزلية.

في حين يتم اللجوء إلى امرأة أخرى يكون عملها هو جلب المياه من مصادرها التي تبعد عدة كيلومترات وذلك لمدة 8 أشهر وهي مدة انقطاع الأمطار.

وبخصوص "زوجات المياه" كما يتم تسميتهن في القرية فا ينجب الأزواج منهن بل يقتصر عملهن على جلب المياه فقط، والزوجة الأولى هي من تكون ذات السيادة في المنزل.

العثور على زوجة المياه في الهند ليس بالأمر الهين لأن عائلة الزوجة لا ترضى أن يكون دور ابنتها مقتصرا على جلب المياه فقط، خصوصا وإن كانت العائلة تسكن في قرية أخرى لا تعاني من الجفاف.

أما أغلب زوجات المياه فهن أرامل أو مطلقات أو هجرن من طرف أزواجهن السابقين، وبغض النظر عن السبب الرئيسي الذي زوجت من أجله فهي يجب أن تكون مطيعة للزوجة الأولى.

إذ يجب أن تتلقى منها الأوامر، كما يجب أن لا تطالب بحقها في أي شيء حتى النوم بجانب زوجها مادامت الزوجة الأولى على قيد الحياة.

في كل يوم يقمن زوجات المياه بإحضار 100 لتر من الماء من مصدر يقع على بعد 3 كيلومترات من قرية "دينغانمال" مما يجعلهن يقمن بعدة رحلات في النهار ذهابا وإيابا، وفي حالة إذا ما كان الجو حارا فهن يقمن بالعمل ليلا.

إذ أنه من غير المعقول أن يقطع النساء عدة كيلومترات جيئة وذهابا في درجة حرارة أكثر من 40مئوية وهن يحملن أواني الألومنيوم فوق رؤوسهن.

وحسب ما يدلي به السكان المحليين فإن زوجات المياه يصبن بالصلع وبالعقم مع مرور السنين.