فيديو .. آيندهوفن يسحق خيني مودن ستة صفر

في كأس هولندا، تأهل آيندهوفن إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه خيني-مودن بستة أهداف دون مقابل.

سجل "لوك دي يونغ" أول أهداف أصحاب الأرض بعد ثماني دقائق من صافرة البداية. وأضاف "غاستون بيريرو لوبيز" هدف آيندهوفن الثاني في الدقيقة الحادية والستين. ولم تكد تمر سوى دقيقتين حتى سجل "لوبيز" الهدف الثالث لآيندهوفين. وجاء الهدف الرابع عبر "ديفي بروبر" في الدقيقة الخامسة والستين. وبعدها بثلاث دقائق، أحرز "هيكتور مورينو" خامس أهداف أصحاب الملعب. واختتم "لوبيز" سداسية آيندهوفن في الدقيقة السادسة والثمانين، مختتما الثلاثية الشخصية.