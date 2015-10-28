البث الحي
منوعات

فيديو .. آيندهوفن يسحق خيني مودن ستة صفر

27/10/2015

في كأس هولندا، تأهل آيندهوفن إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه خيني-مودن بستة أهداف دون مقابل.

سجل "لوك دي يونغ" أول أهداف أصحاب الأرض بعد ثماني دقائق من صافرة البداية. وأضاف "غاستون بيريرو لوبيز" هدف آيندهوفن الثاني في الدقيقة الحادية والستين. ولم تكد تمر سوى دقيقتين حتى سجل "لوبيز" الهدف الثالث لآيندهوفين. وجاء الهدف الرابع عبر "ديفي بروبر" في الدقيقة الخامسة والستين. وبعدها بثلاث دقائق، أحرز "هيكتور مورينو" خامس أهداف أصحاب الملعب. واختتم "لوبيز" سداسية آيندهوفن في الدقيقة السادسة والثمانين، مختتما الثلاثية الشخصية.

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)