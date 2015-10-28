عباس: حالة حقوق الإنسان في القدس هي الأسوأ منذ عام 1948

جانب من مجلس حقوق الإنسان _ الجزيرة مباشر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان بسويسرا إن حالة حقوق الإنسان في القدس هى الأسوأ والأخطر منذ عام1948 مما يستدعى تدخلا فوريا من المجتمع الدولي, وطالب عباس مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع لإنهاء الأزمة, مشيرا إلى أنه لامناص من سرعة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في كلمته أن إسرائيل تمارس كافة أنوع انتهاكات حقوق الفلسطينيين, كما أنها لاتتورع عن التوسع الاستيطاني في القدس , من أجل تغيير هويتها الفلسطينية بشتى الطرق, وأشار إلى أن تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع دينى ستكون عواقبة خطيرة ولايقبلها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه لابد من إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني, حيث إنها تخرق قواعد ومبادئ القانون الدولي بشكل ممنهج دون رادع أو مساءلة أو محاسبة من أحد, كما تسعى لفرض أمر واقع جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن نظام خاص قائم على التميز.

وقال إن "القرى والمدن الفلسطينية تعاني من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة , وأن ما حدث مع عائلة الدوابشة يؤكد ذلك ولن يسمح الفلسطينيون بتكراره " .

وقال إن إسرائيل وصل بها الأمر لممارسة الأعدام العلني في الشوارع ضد الشعب الفسطيني, مشيرا إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التى تحقق العدالة للشعب الفلسطيني.

وتساءل عباس إلى متى سيبقى الشعب القلسطينى محروما من حقة في العيش كإنسان وحقة فى بناء دولته الفلسطينية؟.

وأشار إلى أن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ترقى لمستوى جرائم حرب يجب العقاب عليها, وأن على المجتمع الدولي أن يعمل على تطبيق أحكام القانون" .

وقال "نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني. وطالب بإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف "ليس بوسعنا تحمل المزيد من الاعتداءات من إسرائيل ونتطلع إلى العالم كي يحمينا "

من جهتة قال زيد رعد الحسين المفوض السامي لشؤن اللاجئين إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين فلسطينيين, مشيرا إلى أنه لابد من التفكير السياسي وتقبل الآخر وتفادى تصدير الكراهية لتحقيق السلام.

وأوضح أن القدس المحتلة والمسجد الأقصى لهما وضع خاص لدى المسلمين ولايجب المساس به, مضيفا أن عمليات التحريض المتبادل يغذيها أشخاص بعينهم