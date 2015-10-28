عام على تهجير السيناوية من رفح .. والسيسي يمدد الطوارئ

يواكب اليوم الأربعاء ذكرى مرور عام على قيام الجيش المصري بإخلاء الشريط الحدودي المحاذي لقطاع غزة، تنفيذاً لقرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منطقة عازلة في مدينة رفح المصرية في إطار حملته للقضاء على ما يسميه (الإرهاب).

وتزامنت الذكرى مع قرار أصدره السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بمناطق شمال سيناء، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر لسنة 2015.

ونقلت بوابة الأهرام الحكومية المصرية أن القرار يسرى في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة وغرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وكان قرار السيسي قد قضى حينها بإخلاء المنطقة من السكان وهدم كل المباني الموجودة، بعمق وصل لمسافة ألف وخمسمائة متر، وتسلم سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة تلك المنطقة، وقام بتفخيخ المنازل المقرر إزالتها وتفجيرها، مما أدى إلى رحيل حوالي ثلاثة آلاف أسرة سيناوية من مناطق مختلفة برفح والشيخ زويد على ثلاث مراحل.

وتضمن قرار الإخلاء الذي أصدره رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في 29 أكتوبر عام 2014، الاستيلاء بالقوة على ممتلكات أي شخص يمتنع عن الإخلاء وديا، كما تضمنت المرحلة الأولى من عملية الإخلاء 837 منزلا تقطنها أكثر من 1156 أسرة.

وفي 17 نوفمبر 2014، أعلن عن توسيع المنطقة العازلة من 500 متر إلى كيلو متر، وتم حصر 1200 منزل لتدميرها في ديسمبر من العام نفسه، لتبدأ المرحلة الثانية في 8 يناير عام 2015.

وجاء قرار الإخلاء رغم وجود مقطع فيديو سابق للسيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، يحذر فيه من تهجير السكان في سيناء، ومن التعامل الأمني مع مشاكل سيناء.

وقال السيسي في التسريب: هو أنا لو ظابط جيش مش سهل عليا آجي على رفح والشيخ زويد واجي محاصرها ومطلع السكان منها وأروح مفجر المباني اللي موجودة فيها؟ مش هنقتل حد ولا حاجة.. ممكن نعمل كدة .. افترض ان حد ضرب نار وطلع قصاد النار دي 100 نار ومات 2 ولا 3 أبرياء وقتها تبقى بتشكل عدو ضدك وضد بلدك لأن بقى فيه ثأر بينكم. احنا بنشكل أمن بالتواجد مش بالقتال.. خلي بالك الكلام دة احنا بنقوله مع بعض .. ماهي دبابة واحدة ورشاش واحد ممكن يعملك حاجات كتير بس في النهاية دول أهلك..

وحذر السيسي من سيناريو انفصل جنوب السودان قائلا: لازم نستدعي سيناريو جنوب السودان بدأت من 50 سنة وكانت المعالجة أمنية فقط ومفيش حسابات رفيعة والضغط للرأي العام كان حاكم وكان اللي بيقود المعالجة بيتأثر بيه حتى لو ده ضد الامن القومي .. النتيجة ايه؟

وانفردت قناة الجزيرة مباشر ببث لقطات حية على الهواء مباشرة لعمليات إخلاء المباني من السكان وتفجيرها تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة، وهو ما أثار غضب النظام المصري وأذرعه الإعلامية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الجيش المصري استخدم الدبابات في هدم البيوت على الشريط الحدودي، وأكدت أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن عمليات الهدم بدأت عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي مباشرة، ووصل عدد المنازل المدمرة قبل قرار الإخلاء إلى نحو 540 منزلا.

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية جرفت نحو 685 هكتارا من الأراضي الزراعية.