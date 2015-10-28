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شوارع الصين تغرق في " بيض " الدجاج

28/10/2015
انقلاب شاحنة بيض بالصين-shanghaiist

تحول شارع في مدينة شاندونغ الصينية إلى طبق عجة عملاق بعد أن سقطت صناديق من البيض تحملها شاحنة على الطريق –وفقاً لصحيفةshanghaiist .

وذكرت تقارير محلية أن سائق الشاحنة كان يقود بسرعة كبيرة عند تقاطع الطريق، ما أدى إلى خروج عشرات من صناديق البيض إلى الحافة وسقوطها على الطريق مسببة فوضى كبيرة من الشارع.

وبدلاً من عمليات السلب والنهب قام المارة بمساعدة السائق الطيب في التقاط البيض حتى أن بعضهم قام بشرائه منه.

وأضافت الصحيفة أن الحادث تسبب في خسارة صاحبه أكثر من 10 آلاف يوان، حيث كان يحمل نحو 100 صندوق بيض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث، ففي وقت سابق من هذا العام فقد سائق شاحنة في مقاطعة غيانغسو السيطرة على مركبته المحملة بمائة صندوق بيض أيضاً، وتسبب في فوضى لزج هائلة ورائحة لا تحتمل في ذلك اليوم.
 

 
 

 
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