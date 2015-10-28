باترسون: مهمتنا القضاء على تنظيم الدولة

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي آن باترسون إن منطقة الشرق الأوسط منطقة مضطربة، تفرض على واشنطن تحديدات صعبة، وأشارت إلى أن بلادها تبذل أقصى ما يمكنها لتحقيق استقرار شعوب هذه المنطقة ، وأكدت أن أولوية الولايات المتحدة الأولي في الشرق الأوسط هي مقاومة تنظيم الدولة.

وفي عرضها للرؤية الاستراتيجية الأمريكية لدول المنطقة قالت باترسون إن تونس والتي استقرت أوضاعها الداخلية بشكل مناسب مازالت تعاني مما وصفته بـ "الديمقراطية الهشة" ، فيما أثنت باترسون في حديثها بالجهود العراقية التي يبذلها رئيس الوزراء العراقي في تحرير الدولة العراقية من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية .

وحول الأوضاع الإيرانية قالت باترسون في كلمتها إن بلادها تسعى لحث إيران على الالتزام بتعهداتها، فيما أشارت إلى أن الولايات المتحدة تساعد دول الخليج في تحقيق الاستقرار وتحقيق سلامة أراضي هذه الدول، كما أشارت إلى أن واشنطن تدعم مصر فيما تبذله من جهود في مواجهة الإرهاب وضبط حدودها، إلا أنها أشارت إلى أنها ترغب في تحقيق المزيد من الديمقراطية للشعب المصري.

من جانبه قال الجنرال جون آلن إن ثلاث دول جديدة انضمت إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة هي تونس وماليزيا ونيجيريا، وأشار آلن إلى أن تنظيم الدولة يعد تهديدا خطيرا على مناطق الأكراد في العراق إلا أن التحالف الدولي يبذل جهوا هائلة للسيطرة عليه.

وأشار آلن إلى أنه تم تحرير أكثر من 75 بالمئة من أراضي تكريت وبيجي، وأشار إلى أن القوات العراقية تواصل تضييق الخناق على التنظيم، كما أشار إلى أنه تم السيطرة على النقاط الحدودية التي كان يتدفق منها المقاتلين الأجانب للانضمام إلى تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا.