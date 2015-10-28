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انطلاق اليوم الثاني لجولة الإعادة في الانتخابات المصرية

28/10/2015
 جانب من تصويت المصريين _ أرشيف

تواصل مراكز الاقتراع في جولة  إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء فتح أبوابها أمام الناخبين لحسم المنافسة على معظم المقاعد الفردية، وذلك بعد  الانتهاء من المقاعد المخصصة للقوائم من الجولة الأولى.

ويتم خلال هذه المرحلة اختيار النواب عن محافظات جنوب وغرب البلاد.

ومن  المقرر إجراء الانتخابات في محافظات وسط وشرق البلاد نهاية نوفمبر المقبل.

وكانت نسبة الإقبال في الجولة الأولى من انتخابات هذه المرحلة التي جرت  قبل أكثر من أسبوع  قد بلغت 56ر26%بحسب تقديرات .

ومن المقرر أن يستمر التصويت في مراكز الاقتراع بمحافظات المرحلة الأولى  والبالغ عددها 14 محافظة حتى التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي،  على أن يتم على الفور البدء في فرز الأصوات.

ووصفت صحيفة "الأخبار" المصريةالتابعة للدولة التصويت في اليوم الأول من هذه الجولة  بأنه  كان "خافتا".

ويحق لأكثر من 27 مليون ناخب الأدلاء بأصواتهم في هذه الجولة.

ويقاطع أنصار التكتلات والأحزاب الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، وعلى  رأسهم أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، هذه الانتخابات.

 

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