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الخارجية الأمريكية: يجب تهيئة ظروف تمنع الأسد من قتل شعبه

28/10/2015

جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، إن الحل السياسي لأزمة سوريا يكمن في تهيئة ظروف "لا تمكن الأسد من قتل شعبه".

وأضاف كيربي خلال الإيجاز الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الامريكية، إن لقاء فيينا الذي يجمع بين تركيا والسعودية والولايات المتحدة وروسيا لا يعكس بالضرورة جدية الدول المشاركة فيما يتعلق بحل الأزمة السورية، متوقعا في الوقت نفسه أن تكون الأطراف المشاركة في الاجتماع جادة في سعيها لحل الأزمة.

وأكد كيربي أن روسيا لم تستهدف تنظيم الدولة عسكريا، بل ركزت على قصف المعارضة، وأن هدف العمليات العسكرية الروسية في سوريا هو إطالة أمد بقاء الأسد في السلطة.

وفي سياق آخر، قال كيربي إن استراتيجية التحالف الدولي في العراق وسوريا لن تتغير، مؤكدا أن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في العراق تقلصت.

المصدر : الجزيرة مباشر
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