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الجبير: ندعم فكرة مجلس انتقالي سوري من دون الأسد

28/10/2015

الجبير وهاموند في مؤتمر صحفي بالرياض

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ‘ إن موقف بلاده يدعم  فكرة إنشاء مجلس انتقالي  يقود سوريا في المستقبل من دون  الأسد ، وقال إنه يتعين  اختبار مدى جدية الموقفين الروسي والإيراني  بشأن التوصل لحل في سوريا.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض مع نظيره البريطاني فيليب هاموند إنه يجب أن يكون هناك ضمانة أكيدة على مغادرة الأسد  للسلطة ولابد من تحديد موعد محدد لذلك، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى موقفا موحدا تجاه سوريا.

وحول ما تطرحه إيران وروسيا من ترك الأمر للسوريين في نهاية الفترة الانتقالية وحق الأسد في المشاركة في انتخابات رئاسية قال هاموند إن الأسد مسئول عن جرائم كثيرة وعن مقتل الكثير من شعبه وإنه يجب عليه الرحيل إذا ما أرادت الأطراف المشاركة نجاح هذه العملية السلمية لانتقال السلطة ، حيث إن وجوده لن يمكن من  إيجاد حل للأزمة

وحول الأوضاع في العراق قال الجبير إنه تم بحث الأوضاع في العراق وتطبيق الإصلاحات  الحكومية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي

وأشار الجبير إلى أنه تم بحث الأوضاع في اليمن وكيفية دعم التوصل لحل سياسي  للأزمة ودعم العملية السياسية ، كما أشار إلى أنه تم بحث وعرض الجهود السعودية لتقديم المساعدات للشعب اليمني  وكذلك الدعم السياسي واللوجيستي والسياسي لدول التحالف لليمن ، كما تم بحث أهمية إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي والمستمر منذ أكثر من ستين عاما ، وأهمية ألا تتوسع تداعيات الصراع حتى لا تتحول إلى أداة للتطرف – بحسب قوله .

المصدر : الجزيرة مباشر
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