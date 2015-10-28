التشريعي الفلسطيني: قناة مصر المائية على حدود غزة "مؤامرة"

جانب من جلسة خاصة لمناقشة وضع القناة المائية بين مصر وعزة _ الجزيرة مباشر

قال تقرير صادرعن المجلس التشريعي الفلسطيني إن إغراق الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة بالمياه يضع مصداقية القاهرة في جهود المصالحة على المحك، مشيرا إلى أن الخطوة التي قامت بها مصر على الحدود مع غزة تمثل تصعيدا خطيرا في التآمر الاقليمي والدولي للقضاء على القضية الفلسطينية.

وخلال جلسة خاصة عقدت اليوم بالمجلس التشريعيي الفلسطيني لمناقشة تقرير يتناول تداعيات القناة المائية التي تقيمها مصر على حدودها مع قطاع غزة، أفادت اللجنة أن التقرير أكد أن وجود قناة مائية على الحدود مع غزة سيتسبب في انهيارات للتربة والمباني القريبة من الشريط الحدودي بالقطاع، كما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على كافة المستويات بقطاع بغزة.

وطالب التقرير السلطات المصرية بالتوقف عن الأعمال التي تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني, كما طالب التقرير الأمين العام للامم المتحدة بان غي مون بإجبار مصر على الكف عما تفعله على الحدود مع غزة.

ووجه التقرير رسالة عاجلة للجامعة العربية لمناقشة الأضرار الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تسببها القناة للقطاع.

وطالب المجلس التشريعي جميع البرلمانات العربية والدولية بضرورة الضغط على حكوماتهم للتدخل لوقف ما تقوم به الدولة المصرية على الحدود، داعيا جميع منظمات حقوق الإنسان للعمل على وقف المشروع المصري من خلال رفع قضايا في المحاكم الدولية، كما دعا جميع الجهات الإعلامية لفضح ما تقوم به السلطات المصرية من أعمال تهدد حياة المواطن الفلسطيني.