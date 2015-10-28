الأسد يتهم "فرنسا" ودولا غربية "بدعم الإرهاب"

الرئيس السوري – بشار الأسد

اتهم الرئيس السوري بشار الاسد دولا غربية من بينها فرنسا بـ"دعم الارهاب" في سوريا والمنطقة، وتوفير الغطاء السياسي "للإرهاب" ، وذلك خلال استقباله وفدا برلمانيا فرنسيا في دمشق، بحسب ما نشرته وكالة الانباء السورية الروسية (سانا) .

واعتبر الأسد أن "السبب الرئيسي لمعاناة الشعب السوري هو "الإرهاب" وما نجم عنه من تدمير للعديد من البنى التحتية الأساسية، إضافة للحصار الذي فرض على سوريا، ما أثر سلبا على معيشة المواطنين والخدمات التي تقدم إليهم في مختلف القطاعات وخصوصا القطاع الصحي".

وبحسب الاسد، فإنه "من الضروري التعامل مع ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف على أنهما ظاهرة عالمية لا يمكن أن تقف حدود في وجه انتشارهما".

كان ثلاثة نواب من اليمين الفرنسي بدأوا زيارة لدمشق صباح الثلاثاء آتين من لبنان، وهم جان فريديريك بواسون بالاضافة الى زميليه كزافييه بريتون وفيرونيك بيس ، واكد بواسون ان "الحل السياسي في سوريا يمر بالضرورة عبر الحوار مع الرئيس السوري الحالي والمنتخب من قبل الشعب السوري"، مشيرا الى ان "هذه نقطة خلاف مع الحكومة الفرنسية".

يأتي ذلك بينما أعلنت فرنسا (الأربعاء) مشاركتها في المحادثات الدولية التي ستجري في نهاية الاسبوع في فيينا لبحث النزاع السوري وأبدت تأييدها لوجود ايران في هذه المحادثات، وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول أن باريس ستتمثل في العاصمة النمساوية بوزير الخارجية لوران فابيوس.