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استمرار عزوف المصريين عن صناديق جولة "الإعادة"

28/10/2015

استمر عزوف المصريين عن المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية التي تجرى على مدار يومين منذ الثلاثاء، وتنتهي مساء الأربعاء .

ورصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التصويت، خاصة في ظل الظروف المناخية السيئة في العديد من المحافظات، كما رصدت هدوءً عامًا ساد العملية الانتخابية ، ولم ترصد سوى استثناءات محدودة ليس لها تأثير على عموم العملية الانتخابية، حسبما ذكر بيان للبعثة.

كما رصدت البعثة تقديم عدد من المرشحين رشاوى انتخابية، وصلت في بعض الأحيان القليلة إلى توزيع مواد مخدرة.
وقال البيان،أنه "في كثير من الأحيان تحركت قوات التأمين بشكل إيجابي لمواجهة تلك الظواهر، إلا أن صعوبة إثباتها وخوف بعض الناخبين من الإبلاغ عن مرتكبيها، لم يمكن الأجهزة المعنية من الوصول لمن ارتكبوا تلك المخالفة".

يذكر أن البعثة الدولية المحلية المشتركة تراقب عملية التصويت في 70 دائرة من محافظات الاقتراع المختلفة، من خلال فريق من المراقبين المحليين والدوليين.

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