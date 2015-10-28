ارتفاع أسعار النفط العالمية والسوق تترقب المخزونات الأمريكية

ارتفاع طفيف لأسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية (الأربعاء) بعد يوم من تقرير توقع تراجع مخزونات النفط الأمريكية ما حقق مكاسب محدودة ، مع ترقب المستثمرين لبيانات رسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة التي يتوقع ارتفاعها .

وارتفع سعر خام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول بواقع 49 سنتا إلى 47.30 دولارا للبرميل ، بعد انخفاضه إلى أقل مستوى منذ منتصف سبتمبر أيلول (الثلاثاء) وأنهى سلسلة من الارتفاعات وصلت بسعر الخام إلى 54 دولارا هذا الشهر.

وارتفع سعر الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 45 سنتا إلى 43.65 دولارا للبرميل. بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 42.58 دولارا يوم الثلاثاء مسجلا بذلك أقل مستوى له منذ أواخر أغسطس آب.