البث الحي
منوعات

وزير الخارجية الروسي: لم نجد معارضة معتدلة في سوريا

27/10/2015

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تحاول إيجاد "ما يسمى بالمعارضة المعتدلة غير الإرهابية في سوريا على حد تعبيره ، لكننا لم نجدها".

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي الثلاثاء، إن بلاده تريد مساعدة الجيش النظامي السوري وكافة تيارات المعارضة التي تحارب الإرهاب في سوريا.

وأكد لافروف على أهمية توحيد كافة التيارات ضد الإرهاب، مضيفا "لا يوجد إرهابيون جيدون وآخرون غير جيدين".

ودعا لافروف إلى دعم الحوار السوري الداخلي، وعمل جميع الشركاء على توحيد الرؤى بشأن طريقة حل الأزمة، معتبرا أن إيران شريك أساسي في الملف السوري ولابد من إشراكها في حوارات حل الأزمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)