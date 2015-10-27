وزير الخارجية الروسي: لم نجد معارضة معتدلة في سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تحاول إيجاد "ما يسمى بالمعارضة المعتدلة غير الإرهابية في سوريا على حد تعبيره ، لكننا لم نجدها".

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي الثلاثاء، إن بلاده تريد مساعدة الجيش النظامي السوري وكافة تيارات المعارضة التي تحارب الإرهاب في سوريا.

وأكد لافروف على أهمية توحيد كافة التيارات ضد الإرهاب، مضيفا "لا يوجد إرهابيون جيدون وآخرون غير جيدين".

ودعا لافروف إلى دعم الحوار السوري الداخلي، وعمل جميع الشركاء على توحيد الرؤى بشأن طريقة حل الأزمة، معتبرا أن إيران شريك أساسي في الملف السوري ولابد من إشراكها في حوارات حل الأزمة.