مغامرة بريطانية تطير منفردة عبر 23 دولة بطائرة شراعية عتيقة

تطير المغامرة والطيارة البريطانية " كورتيس تايلور" من بريطانيا إلى استراليا عبر 23 دولة خلال رحلتها بطائرة عتيقة ذات قمرة قيادة مفتوحة و أكثر من 20 ألف كيلو متر لا تتوقف خلالها سوى للتزود بالوقود فقط .



وقالت تايلور أثناء توقفها في عمان للتزود بالوقود إنها تقتفي مسار رحلة الطيارة والمغامرة آمي جونسون التي قطعت نفس الرحلة في ثلاثينيات القرن الماضي.



و تنوي المغامرة البريطانية أن تعبر 23 دولة خلال رحلتها بطائرة عتيقة ذات قمرة قيادة مفتوحة، وسوف تقطع الطيارة 13 ألف ميل (أكثر من 20 ألف كيلو متر) لا تتوقف خلالها سوى للتزود بالوقود فقط.

و الذي من المقرر أن تتوقف للتزود به نحو 50 مرة أثناء الرحلة في 23 دولة.

وسوف تأخذها رحلتها من الأردن للمرور فوق الصحراء العربية ثم سلطنة عمان فباكستان والهند وميانمار ثم تايلاند وماليزيا ثم إندونيسيا قبل أن تعبر بحر تيمور .